Adolescente trans está em estado grave no HSJB

A adolescente transexual, que foi encontrada com vários ferimentos no corpo, no bairro São Luiz da Barra, no distrito da Califórnia, em Barra do Piraí, no início da manhã deste sábado, está internada no Hospital São João Batista em estado grave.

A vítima apresenta lesões na cabeça, no rosto, pernas e braços, provavelmente provocados por golpes de machado. Segundo parentes, que foram localizados à tarde, ela tem 16 anos e mora no bairro Santo Agostinho.

A Polícia Civil de Barra do Piraí está investigando o caso.