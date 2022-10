Barra Mansa dá início à Chamada Escolar 2023

Novidade é que neste ano o processo para novos alunos será feito de forma online



A Secretaria Municipal de Educação (SME) de Barra Mansa deu início à Chamada Escolar 2023. A novidade é que neste ano o processo para novos alunos será feito de forma online. A pré-matrícula segue até o dia 13 de novembro pelo site da prefeitura:

Os alunos que estão matriculados na Rede Municipal devem procurar as instituições para realizar a confirmação da matrícula, realizando a atualização cadastral, até o dia 11 de novembro nas instituições de ensino.

Alessandra Mara ainda ressalta que haverá suporte para as famílias que não conseguirem realizar a pré-matrícula online. “As escolas municipais estarão abertas e preparadas para receberem as famílias e ajudá-las na realização desta pré-matrícula, caso necessário”, destacou Alessandra.

O secretário da SME, Marcus Barros, evidencia a importância da inscrição para que o processo seja um sucesso. “Esta será a primeira pré-matrícula online. Estamos entusiasmados com o desenvolvimento tecnológico do nosso município e preparados para esta nova forma de realizá-la”, concluiu Marcus.

FOTOS: Paulo Dimas