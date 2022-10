Pela primeira vez, na parte da tarde, os alunos da 1ª a 5ª série da Escola Sesi, tiveram a oportunidade de assistir a apresentação



Barra Mansa recebeu mais um espetáculo do programa ‘Diversão em Cena’. As apresentações aconteceram nesta sexta-feira, dia 21, em dois horários: às 16h e às 19h, no palco montado na Fazenda da Posse, no bairro Barbará. A peça ‘Rapunzel – Pocket Show’ reuniu centenas de famílias. A iniciativa é viabilizada pela ArcelorMittal, e por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Pela primeira vez, na parte da tarde, os alunos da 1ª a 5ª série da Escola Sesi, tiveram a oportunidade de assistir a apresentação que retrata o conto original de 1812, criado pelos Irmãos Grimm, na Alemanha. O espetáculo narra a história de Rapunzel – uma jovem de longos cabelos loiros que foi presa por uma bruxa no alto de uma torre. Lá esteve aprisionada até que um ladrão encontra a torre de Rapunzel, e a convence a fugir e explorar o mundo. Já na parte da noite, às 19h, a Fazenda da Posse recebeu diversas famílias que foram acompanhar mais uma noite de emoção e magia.

O presidente da Fundação Cultura Barra Mansa (FCBM), Marcelo Bravo, falou sobre a experiência de, pela primeira vez, realizar duas sessões no mesmo dia. “A programação de teatro da Fazenda da Posse é um verdadeiro sucesso, decidimos experimentar uma edição extra do espetáculo, voltada para uma escola na parte da tarde, e podemos dizer que foi outro sucesso. A cada espetáculo realizado na Fazenda da Posse, faz com que ela se consolide como um espaço de difusão de arte e cultura”, revelando que já está planejando a temporada de 2023.

“A temporada de 2022 se encerra agora em novembro, ainda teremos 3 espetáculos, um em outubro e dois em novembro, e já estamos planejando a temporada de 2023, em formas de atrair mais o público para assistir esses espetáculos de qualidade”, revelou Bravo.

A moradora da Vila Nova, Daiana da Silva Oliveira, levou o sobrinho Bernardo Custódio, de 6 anos, pela primeira vez à apresentação teatral. “Este final de semana, ele vai ficar comigo, e como ele é super agitado, decidi trazer ele. É bem interessante como os personagens no palco atraem nossa atenção, algo muito bonito, não só para as crianças, mas para todos nós”, comentou.

O pequeno Bernardo, aprovou o espetáculo e afirmou voltar para as próximas peças. “Eu vou voltar com a tia Dani e meus pais, em todos agora”.

Fotos: Felipe Vieira