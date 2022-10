Carro é roubado na BR-101 em Mangaratiba

Um homem de 54 anos, teve o seu carro, um Renault Kwid, roubado por bandidos na BR-101 (Rodovia Rio-Santos), nas proximidades de Itacuruçá, em Mangaratiba. Ele foi assaltado por dois homens em uma motocicleta, que fugiram em direção a Angra dos Reis. O crime aconteceu na madrugada deste sábado, dia 22.

A Polícia Rodoviária Federal, em trabalho de patrulhamento, foi acionada e fez contato com a asseguradora, conseguindo a localização do veículo, atráves do rastreador.

O carro foi localizado parado próximo ao trevo de Mangaratiba, na pista que dá acesso a Serra do Piloto, com a chave na ignição.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia de Mangaratiba.