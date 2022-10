Homem é assassinado no bairro Sessenta em Volta Redonda

Um homem de 25 anos, identificado como Douglas Cordeiro de Oliveira, foi morto a tiros, na tarde deste sábado (22), no bairro Sessenta, em Volta Redonda. Um outro homem, de 31 anos, foi alvejado com dois tiros no tórax, sendo socorrido pelos bombeiros e levado ao Hospital São João Batista (HSJB).

Pelo que foi apurado por policiais militares acionados pelo Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública), os criminosos estavam em um Cross Fox prata e chegaram disparando contra as vítimas.

O ferido passou por uma cirurgia no HSJB, onde chegou lúcido e orientado, segundo a unidade médica.