Uma mulher trans, ainda não identificada, aparentando cerca de 20 anos de idade, foi encontrada gravemente ferida em uma rua do bairro São Luiz da Barra, no distrito da Califórnia, em Barra do Piraí. Ela não portava documentos.

A vítima usava uma blusa amarela e saia branca com estampa de flores. Ela apresentava ferimentos provocados por objeto cortante no couro cabeludo, no rosto, nas pernas e nos braços e a suspeita é de tenha sido agredida a machadadas.

Ela foi socorrida e levada para o Hospital São João Batista. Não há informações sobre seu estado de saúde, apenas que se encontra aos cuidados da equipe de cirurgia.