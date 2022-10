Moradores da Rua 14, no bairro Jardim das Acácias, em Porto Real, ficaram assustados com um tiroteio, ocorrido no final da noite de sexta-feira, dia 21. O vidro blindex de uma residência foi quebrado ao ser atingido por um dos disparos.

A Polícia Militar foi acionada, mas não encontrou nenhum suspeito. Foi feito um alerta nos hospitais da região, mas não há informações de atendimento a baleados.