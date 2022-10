Belford Roxo vence Barra Mansa por 1 a 0 pelo Estadual (Série B2)

Na tarde deste domingo (23/10), o Barra Mansa Futebol Clube entrou em campo pela nona rodada do Campeonato Carioca (Série B2) e, atuando no Estádio Nélio Gomes, em Belford Roxo, foi derrotado por 1 a 0 pelo Belford Roxo.

No primeiro tempo, o Belford Roxo inaugurou o placar após o árbitro assinalar pênalti aos 38 minutos, que o atacante Rafael Lucas converteu a favor da equipe da Baixada Fluminense. No segundo tempo, o resultado foi mantido até o final da partida com o placar terminando em 1 a 0 para a equipe do Belford Roxo. Com o resultado, a equipe barramansense se mantém na zona do descenso.

Na próxima quinta-feira (27/10), o Barra Mansa recebe o Ceres no Estádio Leão do Sul, às 15h, em partida válida pela décima rodada do Campeonato Carioca (Série B2).

Belford Roxo 1×0 Barra Mansa

Campeonato Carioca (Série B2) | Estádio Nélio Gomes, Belford Roxo | Árbitro: João Batista de Arruda | Gols: Rafael Lucas | Belford Roxo: Willian; Moysés, Magrão, Rafael e Klebinho; Magé, Marcos Felipe e Jean Cláudio; David, Hudson e Rafael Lucas. Téc. Luciano Moraes. | Barra Mansa: Luiz Fernando; Caio Joberto, Jhonatan, Ina e Vianna; Paulo Victor, Borghetti e Luan Martins; Guilherminho, Maicon e Edu. Téc. Thiago Campbell.

Jogos da 9ª rodada:

23/10/2022 (domingo)

Bonsucesso 1×0 Tigres do Brasil

Belford Roxo 1×0 Barra Mansa

Rio de Janeiro 0x0 Barra da Tijuca

Goytacaz 1×1 Campos

24/10/2022 (2ª feira)

Ceres x Carapebus – 15h

Mageense x Búzios – 15h

Classificação (atualizada):

1º. Goytacaz: 22 (saldo 14);

2º. Rio de Janeiro: 21 pontos (saldo 8);

3º. Barra da Tijuca: 18 (saldo 8);

4º. Belford Roxo: 17 (saldo 5);

5º. Bonsucesso: 14 (saldo 0);

6º. Carapebus: 12 (saldo -2);

7º. Campos: 12 (saldo 1);

8º. Búzios: 8 (saldo -3);

9º. Ceres: 7 (saldo -7);

10º. Barra Mansa: 6 (saldo -11);

11º. Mageense: 2 (saldo -5);

12º. Tigres do Brasil: 2 (saldo -12).