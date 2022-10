Morre motociclista que se envolveu em acidente em Angra

O motociclista que se envolveu em um grave acidente na noite de sábado (dia 22), na BR-101 (Rodovia Rio Santos), morreu no Hospital da Praia Brava, em Angra dos Reis.

A moto que ele conduzia se chocou de frente com um Corsa, no Frade. Com a batida, o motociclista foi lançado a vários metros de distância, sendo socorrido com graves lesões.

Conforme informou a Polícia Rodoviária Federal, os ocupantes do Corsa não ficaram feridos. O condutor do carro foi submetido ao teste de bafômetro, que não indicou o consumo de álcool.

As causas do acidente ainda estão sendo apuradas, mas a informação recebida inicialmente pelos policiais que atenderam a ocorrência é de que o condutor da moto estaria fazendo uma ultrapassagem indevida.