No Dia D da mamografia 602 mulheres são atendidas 

No total, 393 mamografias foram solicitadas para mulheres de diversas partes de Angra

Neste sábado, 22 de outubro, com o objetivo de conscientizar e prevenir o câncer de mama, a Prefeitura de Angra, por meio da Secretaria de Saúde, organizou o Dia D da Mamografia. Ao longo do município, 26 unidades de saúde atenderam 602 mulheres e solicitaram 393 mamografias.

Uma destas unidades foi a ESF do Balneário, local que contou com 16 pacientes atendidas. Doriclea Deslandes da Silva, moradora do bairro, foi uma delas. Ela destacou a importância de ações como esta e como ela impacta a vida das mulheres de todo o município.

– Estão ações são de extrema importância para a saúde da mulher. Todas devem fazer uso dessa ótima ferramenta oferecida pela Prefeitura de Angra – destacou a moradora.

O objetivo da ação era atender mulheres na faixa etária entre 50 e 69 anos e aquelas a partir de 35 anos com histórico de câncer de mama na família. Todas passaram pro consultas e, quando necessário, tiveram suas mamografias agendadas.

– É um dia voltado e focado para as mulheres. A mamografia é a maneira que temos de detectar o câncer e já encaminhar o paciente para o tratamento – comentou Gleide Pereira, Gerente da ESF Balneário.

Durante todo o mês de outubro, as equipes da Estratégia da Saúde da Família das unidades de Atenção Primária também vão fazer a busca ativa das mulheres na faixa etária entre 50 e 69 anos, para que elas efetuem a mamografia de rastreio, exame de rotina em mulheres sem sinais e sintomas de câncer de mama – incluindo também mulheres a partir de 35 anos com histórico de câncer de mama na família.

Como a busca ativa será feita nos pacientes cadastrados pela Atenção Primária, é importante que as mulheres nas faixas etárias citadas e que não estão cadastradas procurem as Unidades da Estratégia da Saúde da Família para efetuar o cadastro e, a partir dessa ação, passar a marcar as suas mamografias.