Uma denúncia de desmatamento florestal feita ao Linha Verde – programa do Disque Denúncia voltado para meio ambiente – levou policiais militares a Paraty, onde identificaram uma área de 500 metros quadrados degradada no alto do Morro Corumbê. A ação policial foi realizada no sábado (22).

Com as informações contidas na denúncia, os agentes da Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Juatinga seguiram uma trilha no alto do morro, onde observaram uma madeira pranchada no acesso da mesma. Ao percorrer cerca de um quilômetro, identificaram uma área com supressão de vegetação e corte de árvores de grande porte, possivelmente feita com auxílio de motosserras.

Como o local fica no interior da Zona de Amortecimento do Parque Nacional da Serra da Bocaina, o fato configura crime ambiental. Durante as diligências, os policiais da 4ª UPAm não encontraram nenhuma placa contendo licenciamento para as atividades ali desenvolvidas. Diante dos fatos e com base no artigo 38 da lei de crimes ambientais, os agentes procederam à delegacia de Paraty, onde a ocorrência foi registrada.

O Linha Verde, programa do Disque Denúncia voltado para o meio ambiente, solicita a ajuda da população para denunciar crimes ambientais em todo o estado do Rio. Por telefone, as denúncias podem ser feitas pelos números 0300-253-1177 (custo de ligação local) ou (21) 2253-1177. O serviço também disponibiliza o serviço via Internet, através do aplicativo para celular “Disque Denúncia RJ”, pelo WhatsApp através do (21) 99973-1177, pelo site do Disque Denúncia ou pelo Facebook. Em todos os canais o anonimato é garantido ao denunciante. (Foto: Polícia Militar) Foco Regional