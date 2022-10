PRF é acionada onde corpos são encontrados em rodovia

Populares acionaram a Polícia Rodoviária Federal (PRF), na manhã deste domingo, para comunicar o encontro de dois corpos, que estavam na BR-040, altura do km 523, nas proximidades da Ceasa, em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG).

Um deles estava sem a cabeça, não encontrada pelas autoridades. Ambos não foram identificados e estavam com sinais de tortura, com marcas de tiros e facadas. A perícia da Polícia Civil (PC) também esteve no local. Em seguida, os corpos removidos e levados ao Instituto Médico Legal (IML).

Não há informações sobre autoria e motivação dos crimes. A suspeita é de que eles tenham sido assassinados em outro lugar e deixados na rodovia. A Polícia Civil está investigando o caso.