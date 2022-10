Roberto Jefferson se entrega à Polícia Federal

Após 8 horas de espera, o ex-deputado Roberto Jefferson (PTB) se entregou para os agentes da Polícia Federal na noite deste domingo, dia 23, segundo o órgão confirmou ao Supremo Tribunal Federal .

Ele deixou sua residência em Levy Gasparian, no interior do Rio de Janeiro, por volta de 19h15min, dentro de uma viatura da PF e foi levado para a Superintendência Regional no Rio de Janeiro.

Jefferson estava em prisão domiciliar desde janeiro de 2021 por motivos de saúde. A situação estava condicionada ao uso de tornozeleira eletrônica pelo ex-deputado, proibição de comunicação exterior, incluindo via redes sociais de sua titularidade ou não, vedação visitas sem prévia autorização judicial, proibição de conceder entrevistas, entre outros.

Uma decisão publicada no sábado, dia 22, pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou o reestabelecimento da prisão do ex-deputado, listando uma série de medidas cautelares que foram descumpridas por ele nos últimos meses. Entre elas está a publicação de vídeo com “ofensas e agressões abjetas” com “teor, machista, misógino e criminoso” contra a ministra Cármen Lúcia, também do STF.