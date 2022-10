Agressor do cinegrafista da afiliada da Globo e exonerado da CMTR

A Câmara Municipal de Três Rios exonerou Diogo Lincoln Resende, assessor parlamentar do vereador Robson de Souza (Robson Dentista), na manhã desta segunda-feira, após a agressão sofrida pelo cinegrafista da afiliada da Rede Globo, Rogério de Paula, de 59 anos, no domingo, em Levy Gasparian (RJ).

O cinegrafista estava na porta da casa do político, quando foi agredido durante a cobertura da prisão do ex-presidente do PTB (Partido Trabalhista Brasileiro) e ex-deputado Roberto Jefferson.

Diogo se apresentou na delegacia de Três Rios na tarde desta segunda-feira, dia 24, acompanhado de um advogado. Indiciado por lesão corporal, ele depôs durante 40 minutos e não ficou preso, segundo a polícia porque não houve flagrante.

Rogério de Paula, que teve alta também nesta segunda do Hospital das Clínicas Nossa Senhora da Conceição, em Três Rios, em um vídeo gravado em que rebateu o agressor. “Nós fizemos todos os nossos protocolos, de não ficar muito perto das pessoas, nos afastamos, só que, não deu tempo. Saímos de lá, mas quando a gente virou de costas, fomos agredidos”, disse. (Foto: Reprodução)

NOTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LEVY GASPARIAN

Em nota, a Câmara de Três Rios afirmou que repudia as atitudes do assessor parlamentar Diogo Lincoln Resende. “Essa não é a atitude que se espera de um servidor”.

A Casa Legislativa trirriense vem a público externar repúdio às atitudes do assessor parlamentar Diogo Lincoln Resende, no episódio ocorrido em Comendador Levy Gasparian neste domingo, dia 23.

Essa não é a atitude que se espera de um servidor.

Informamos também, que após ter ciência do ocorrido, o vereador Robson de Souza (Robson dentista) não teve outra alternativa e solicitou à presidência, a exoneração imediata do servidor. Já que o vereador não compactua com qualquer tipo de violência e desrespeito. Ainda mais com um jornalista no exercício da sua função. Ressaltamos que o vereador é a favor da democracia, diálogo e da liberdade de expressão.

O presidente da Câmara de Vereadores, Ercules Rodrigues (Professor Erquinho) – defensor da liberdade de imprensa e do respeito aos profissionais que fazem seu trabalho com responsabilidade – também manifestou-se e repudiou todo e qualquer tipo de agressão seja verbal ou física .

Ao cinegrafista, nossos votos de célere recuperação.