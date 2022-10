Mortos em clube de Paraíba do Sul são identificados

Os dois homens que foram mortos em um baile com show de pagode e funk, no Riachuelo Esporte Clube, em Paraíba do Sul, foram identificados como o policial militar George Rodrigo Mendes e Robert Luiz Diniz. Mendes era lotado no 38º BPM (Batalhão de Polícia Militar) e estava de folga.

A Polícia informou que três pessoas foram gravemente feridas e outras três tiveram ferimentos leves. O tiroteio começou por volta de 22h e em um vídeo que circula nas redes sociais é possível contar ao menos seis tiros.

Um desentendimento entre o autor dos disparos e o policial, de 44 anos, teria motivado o crime, de acordo com informações da Polícia Civil. Testemunhas afirmam que o criminoso chegou por trás do policial, que foi pego de surpresa.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia de Paraíba do Sul. Os agentes analisam as imagens das câmeras de segurança do local, já disponibilizadas, e testemunhas estão sendo ouvidas. O autor dos disparos já foi identificado.