A polícia Militar apreendeu, na madrugada de domingo, na Rua José Ferreira Filho, no Morro do Gama, em Barra do Piraí, 132 pinos de cocaína.

Os policiais foram ao local após informação sobre traficantes que estariam atuando na região.

Os suspeitos fugiram assim que perceberam a aproximação da viatura policial, deixando para trás uma sacola com parte da droga apreendida. O restante estava escondido em um arbusto.