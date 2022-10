PRF apreende 60 papagaios em Três Rios

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) resgatou durante a madrugada desta segunda-feira, cerca de 60 papagaios retirados ilegalmente da natureza, em Três Rios. As aves estavam sendo transportadas dentro de pequenas gaiolas escondidas no porta-malas de um veículo que seguia pela BR-040 (Rio-Juiz de Fora).

O veículo foi abordado por uma equipe de patrulhamento da PRF que, inicialmente, suspeitou de diversas caixas plásticas no banco traseiro do veículo. As aves, no entanto, estavam no porta-malas.

Os animais pertencem à espécie Amazona aestiva, conhecida popularmente como papagaio-verdadeiro e muito visada por criminosos devido a sua capacidade de imitar a voz humana. No momento do resgate, 55 aves estavam amontoadas em gaiolas plásticas, muitas cobertas por fezes e se debatendo em elevado nível de estresse. Outros seis filhotes ainda sem penas foram encontrados dentro de uma caixa de papelão escondida debaixo de um dos bancos do veículo.

O condutor declarou que havia saído de Montes Claros (MG) e que receberia mais de R$ 1mil para transportar as aves até Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ele alegou não saber quem receberia as aves, que foram encaminhadas à autoridade ambiental para cuidados e posterior soltura. O condutor preencheu um termo de responsabilidade, se comprometendo a comparecer em juízo quando for intimado. (Imagem: PRF)