O violinista búlgaro Nikolay Sapoundjiev se apresenta, nessa terça-feira, dia 25 de outubro, em concerto gratuito, às 19 horas, com a Orquestra Sinfônica de Barra Mansa, sob a regência do maestro Anderson Alves, na sede da orquestra, em Barra Mansa, no Parque da Cidade.

Para quem desejar assistir presencialmente serão liberadas 100 vagas, todas elas gratuitas.

Quem desejar também poderá assistir online no YouTube – canal LinkLabPro – e faz parte do estágio do curso de formação técnica Fabrica de Lives, produzido pela Associação da Orquestra Sinfônica de Barra Mansa, que ensina estudantes de música a filmarem e transmitirem lives.

No dia 01 de novembro, às 19h, data de encerramento dos concertos, será a apresentação da violoncelista Emilia Valova, com a OSBM e regência do maestro Anderson Alves.

Projeto Live

Na visão do coordenador pedagógica do projeto, o renomado sonoplasta Carlos Ronconi, responsável pelas transmissões do Rock in Rio e dos desfiles das escolas de samba, o projeto “Fábrica de Lives” buscou levar conhecimento técnico e artístico “às pessoas que queiram fazer boas lives até dos próprios grupos musicais ou de qualquer evento em sua comunidade. O curso mostra todos os processos que uma live passa desde a captação da imagem aos cortes de câmera e inserção de caracteres e a transmissão via internet”.

Na primeira fase do projeto, Ronconi coordenou um time estelar de professores. Foram ministradas 25 aulas teóricas de Câmera e Fotografia com Daniel Soares, de Iluminação Cênica com Fernanda Mantovani, de Transmissão e Redes com Hélio Kuwabara, de Captação e Mixagem de Som com Luiz Kruszielski e de Direção de Imagem com o próprio Ronconi para estudantes de Barra Mansa e Porto Real.

SEGUNDA FASE – Passada a primeira fase teórica, o projeto migrou para o presencial em ensaios e concertos onde os alunos aprendem, ao vivo, em estágio supervisionado pelos professores.

De acordo com o maestro Eduardo Pereira, “o projeto Fábrica de Lives é muito bem-vindo porque a música é uma linguagem universal e, nada mais justo que, em um mundo globalizado, plateias possam ter acesso a concertos transmitidos por streaming. O ensino das técnicas de filmagem e transmissões para estudantes de música potencializa e qualifica essas transmissões. São profissionais que conhecem os instrumentos, sabem ler as partituras e, na hora de um solo de violino, por exemplo, não estarão filmando o fagote”, exemplifica.