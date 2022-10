Prefeitura de Resende realiza mutirão de exames preventivos

Atendimento será oferecido em 16 unidades de saúde no período de 17h às 21h para mulheres entre 25 e 64 anos

Acontece nesta quarta-feira, dia 26, mais uma campanha de Exames Preventivos em horário estendido em 16 unidades de saúde de Resende. Os exames realizados de 17h às 21h pela Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, tem o objetivo de aumentar o número de exames e ainda possibilitar que moradoras tenham mais acesso aos exames que previnem o câncer de colo de útero e de mama.

O público-alvo do mutirão são mulheres de 25 a 64 anos, principalmente aquelas com vida sexual ativa. Confira abaixo os locais e contatos para esclarecimento de dúvidas. As próximas datas e localidades contempladas serão divulgadas pelo governo municipal. O prazo para o exame preventivo ficar pronto é de 30 a 45 dias, e deverá ser retirado pela paciente na unidade onde foi feito.

– A realização anual do preventivo é de extrema importância para diagnosticar precocemente doenças como o câncer de colo do útero. O horário estendido é pensando naquela mulheres que não conseguem atendimento em horário comercial. Para realizar o procedimento é preciso comparecer ao posto com a carteirinha do SUS, carteira de identidade e CPF – explicou o secretário municipal de Saúde, Jayme Neto.

Confira os locais onde haverá atendimento nesta quarta-feira:

Liberdade: (24) 3360-2890

Surubi: (24) 3354-1935

Itapuca: (24) 3360-5259

Grande Alegria: (24) 3354-8178

Cabral: (24) 3360-6680

Clínica da Família: (24) 3381-4201

Jardim Primavera: (24) 3360-7791

Paraíso: (24) 3354-6571

Posto do Centro: (24) 3355-4511

Serrinha: (24) 3381-7086

Cidade Alegria (Caixa D’Água): (24) 3381-6935

Morro do Cruzeiro: (24) 3354-8756

Nova Alegria: (24) 3355-5003

Jardim Alegria: (24) 3383-1720

Cabral/Alambari: (24) 3360-6060

Novo Surubi: (24) 3360-5072