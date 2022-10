A diretoria do Barra Mansa Futebol Clube anunciou nesta terça-feira, o advogado Dr. Marcelo Juca para ser responsável pelo jurídico desportivo do clube até o final de 2023. O anúncio foi feito pelo diretor e técnico do Leão do Sul, Thiago Campbell.

O advogado atua à frente de diversos clubes do futebol brasileiro, entre eles: Vasco da Gama, Portuguesa-RJ, América-RJ, Paysandu, entre outros.

Juca também é ex-presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro.