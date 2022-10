Colisão deixa motociclista ferido na Dutra, em Volta Redonda

Um motociclista, de 31 anos, ficou ferido na manhã desta terça-feira, ao colidir na traseira de um caminhão no km 262, da Rodovia Presidente Dutra, no trecho conhecido como Serrinha de Arrozal, e, Volta Redonda.

Ele foi socorrido e levado para o Hospital São João Batista. De acordo com a unidade hospitalar, ele passou por uma série de exames e estava aos cuidados da equipe de cirurgia geral do HSJB.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) do motociclista está vencida desde 2009. A moto também está com o licenciamento vencido e foi removida para o pátio da PRF.