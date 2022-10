Homem afirma ter sido vítima de abuso sexual

Um homem de 46 anos deu entrada no Hospital São João Batista, em Volta Redonda, no início da tarde desta terça-feira (25), dizendo ter sido vítima de estupro. A Polícia Civil ainda aguarda o depoimento da vítima na delegacia.

Segundo as primeiras informações da Polícia Militar, o homem estava sob efeito de medicação no momento desta publicação, e por isso não possuía condições de ir até à 93ª DP dar o seu relato. Ainda conforme o apurado, análises preliminares feitas no paciente constataram que ele realmente foi vítima de violência sexual.

O estupro teria ocorrido durante a manhã. Também até o momento, o bairro onde ocorreu o crime era desconhecido. Chegando novas informações, a notícia será atualizada.