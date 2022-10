Homem é encontrado morto na Lúcio Meira, em Volta Redonda

Leonardo Vasconcellos Quinellato foi encontrado morto na noite da segunda-feira, dia 24, na Rodovia do Contorno, nas proximidades do entroncamento com a BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), em Volta Redonda.

Leonardo, que era morador do bairro Laranjal (Volta Redonda) estaria completando nesta terça-feira, 42 anos. Segundo as primeiras informações a vítima teria sido morta a facadas. A motocicleta da vítima foi encontrada queimada perto do local do homicídio.

O corpo foi periciado e removido para o IML (Instituto Médico Legal), no bairro Três Poços, em Volta Redonda. Foto: Redes sociais