Homem é preso suspeito de ameaçar sua mulher no bairro Vila Mury

Um homem de 34 anos foi preso por suspeita de ameaçar a mulher em Volta Redonda. Ele também irá responder por dano e porte ilegal de arma de fogo, já que, o apartamento do casal, na Rua Vereador Aristides Martins, no bairro Vila Mury, foi encontrado revirado, com pertences dos dois quebrados.

Segundo as primeiras informações, a mulher, de 29 anos, estava bastante nervosa e apresentou aos policiais que foram ao local uma bolsa, contendo um revólver calibre 38, 20 munições, 10 estojos e quatro munições de arma de brinquedo.

Os policiais ainda realizaram varredura nas imediações do imóvel e revista em três veículos do suspeito, mas nada de ilegal foi encontrado. Eles foram levados para a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), onde o homem foi autuado pelos crimes. (Foto: Polícia Militar)