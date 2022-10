Idoso fica ferido em acidente na Radial Leste, em Volta Redonda

Um idoso de 65 anos ficou ferido em um acidente na manhã desta terça-feira (25) em Volta Redonda. Ele conduzia um Fiat Uno quando foi atingido por outro carro na Radial Leste, no bairro Niterói.

Segundo apuração do site, ele estava na pista sentido Niterói quando perdeu o controle da direção, foi para a outra pista, sendo atingido pelo Ford Ka, que vinha no mesmo sentido.

Com o impacto, o Fiat Uno capotou e ficou tombado no matagal que fica ao lado da pista, enquanto o Ford Ka ficou entre o matagal e o canteiro da via. O motorista do Ford Ka não se machucou.

O idoso foi socorrido pelos bombeiros e levado ao Hospital São João Batista com escoriações. A Polícia Militar e a Guarda Municipal estiveram no local do acidente. (Fotos: Filipe Cury/Informa Cidade)