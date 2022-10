Equipes começaram construção de base que receberá reservatório de 50 mil litros para beneficiar cerca de 2 mil moradores

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR) iniciou a construção da base de concreto no local onde será erguido um novo reservatório de água potável na Rua Gandhi, no bairro Monte Castelo. Com capacidade para 50 mil litros, a nova estrutura vai compor um conjunto de intervenções que vêm sendo realizadas no bairro para melhorar o abastecimento.

“A instalação do reservatório é devido à insuficiência no abastecimento, principalmente no verão, período em que aumenta o consumo. Vai beneficiar, principalmente, os moradores da parte alta das ruas Gandhi e Maurílio Gomes da Silveira, além do Lar dos Velhinhos”, explicou o engenheiro do Saae-VR, Sérgio Meira.

As escavações e preparação do terreno já foram iniciadas para que as equipes comecem a colocação do concreto. A construção da base tem previsão de dois meses de duração. No total, após a construção do reservatório, serão cerca de 2 mil moradores beneficiados.

Reservatório faz parte de ações para melhorar o acesso à água

A construção do reservatório faz parte de uma série de ações que o Saae-VR vem realizando no bairro Monte Castelo, para melhorar o acesso à água potável, principalmente para os moradores da Rua Gandhi. No local, já foi instalada uma nova bomba, que fica próximo ao campo de futebol. Além disso, foi feita a troca de um grande trecho da rede de abastecimento, que era de uma polegada e passou para duas polegadas.

“Essa parte alta do bairro sofria de um problema crônico de abastecimento, principalmente a Rua Gandhi, que conta com mais de 100 famílias. Fizemos um trabalho na rede existente para que a água bombeada permaneça na parte alta do bairro, onde acontecia o desabastecimento. O reservatório vem para complementar as melhorias e melhorar o acesso à água potável para o bairro”, explicou o gerente de controle de água e esgoto do Saae-VR, Silvino Gandos.

Fotos cedidas pelo Saae-VR.

Secom/PMVR