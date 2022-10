Técnico do Voltaço, Rogério Corrêa, faz curso da Licença A da CBF

Aulas estão sendo realizadas esta semana na CBF Academy, na Granja Comary, em Teresópolis

Férias? Que nada! O técnico do Volta Redonda, Rogério Corrêa, está aproveitando o período sem competições para realizar o curso da Licença A da Confederação Brasileira de Futebol, na Granja Comary, em Teresópolis. As aulas do primeiro módulo, realizadas pela CBF Academy, tiveram início nessa segunda-feira, dia 24, e terminarão neste sábado, dia 29.

O comandante tricolor explicou que já havia concluído a Licença B em 2016, mas, por estar sempre empregado e em meios a disputas de campeonatos, não tinha conseguido começar a Licença A.

– Agora coincidiu de nas férias ter o curso e está sendo muito bom aproveitar este momento para ter mais conhecimento e trocas de informações com outros profissionais do futebol. Está sendo muito gratificante e espero estar cada vez mais evoluindo como pessoa e treinador – destacou.

Após a conclusão da Licença A, ficará faltando para Rogério Corrêa apenas a Licença Pro, certificado mais qualificado da instituição e é destinado aos treinadores que comandam equipes em competições internacionais.

Licença A

O programa é voltado para treinadores de futebol com ênfase no treinamento e na gestão de atletas e equipes de Futebol em nível profissional. Além de métodos e conteúdos para estruturação e planejamento de treinamentos, são também desenvolvidos temas relacionados à montagem de elenco, periodização técnica e tática, fundamentos de liderança, avaliação e análise do desempenho, e a gestão das relações do treinador com os públicos do Futebol.