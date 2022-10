Programa de Saúde do Trabalhador recebe investimentos em Volta Redonda

Em parceria com o Ministério Público do Trabalho, Cerest entregou novos equipamentos de informática para municípios atendidos

O Centro Regional de Saúde do Trabalhador (Cerest) de Volta Redonda sediou na manhã desta quarta-feira, dia 26, a entrega de kits de informática à unidade do Cerest na cidade e dos municípios de Barra do Piraí, Pinheiral, Piraí, Rio das Flores e Valença. A solenidade aconteceu no prédio onde funciona o Cerest e a Vigilância Sanitária de Volta Redonda, no bairro Aterrado. Adquiridos por meio de parceria com o Ministério Público do Trabalho (MPT), os equipamentos serão utilizados para ações de saúde do trabalhador nos municípios atendidos pelo Cerest do Médio Paraíba.

“Vamos distribuir esses equipamentos para fortalecer as equipes de cada município. São computadores de última geração que vão melhorar a atuação do Cerest, fortalecer a saúde do trabalhador em toda a região”, afirmou o coordenador do Cerest em Volta Redonda, Carlos Amaro Chicarino de Carvalho.

Foram entregues kits que contém, cada um, um computador, uma impressora e suprimentos de tinta. Todos os equipamentos foram custeados por meio de projeto do MPT que destinou valores pagos por empresa que descumpriu normas trabalhistas.

“Essa indenização paga pela empresa foi no valor de R$ 50 mil e decidimos fazer essa reversão para o Cerest, que manifestou interesse e apresentou as necessidades, que foram os computadores, a fim de que novos trabalhadores não passem por situação de acidente de trabalho, inclusive fatal, ou doença do trabalho. Fizemos a destinação para fortalecer o Cerest do Médio Paraíba e, com isso, prevenir novos acidentes e novas doenças”, explicou Priscila Moreto de Paula, que é procuradora do Ministério Público do Trabalho (MPT).

Os equipamentos serão utilizados pelos Programas de Saúde do Trabalhador (PSTs) no desenvolvimento de ações de vigilância, com a alimentação de bancos de dados do Ministério da Saúde – como o Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) e o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), para a identificação de doenças e agravos relacionados ao trabalho, visando a implantação adequada da Política Nacional de Saúde do Trabalhador.

“Essa ação também é importante, porque traz a saúde do trabalhador para a pauta. Nesse período após a alta de casos na pandemia, as maiores dificuldades que tivemos foi com o adoecimento dos trabalhadores. Então precisamos fazer esse movimento, capacitar profissionais, pois temos dificuldades de profissionais para essa área, e reorganizar a atenção na área de saúde do trabalhador no município e também regionalmente”, disse a secretária de Saúde de Volta Redonda, Maria da Conceição de Souza Rocha.

Também participaram do evento: representantes da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador (Renast), do Ministério da Saúde; secretários de Saúde e os responsáveis técnicos pelos Programas de Saúde do Trabalhador (PST) de cada município.

Fotos de Geraldo Gonçalves – Secom/PMVR