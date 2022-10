Um carro de passeio atropelou uma mulher no início da noite desta quarta-feira, dia 26, por volta das 18h35min, na Rua Nossa Senhora de Fátima, no bairro Paraíso, em Resende.

Segundo informações de populares, o carro que estava estacionado em frente a residência do proprietário rompeu o freio de mão e atingiu a mulher em cima da calçada. O veículo chegou a passar com uma das rodas em cima da mulher que ficou debaixo do carro.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu a vítima que foi levada para o Hospital Sérgio Henrique Gregori (Hospital de Emergência), em Resende.

Foto: Ang Campos