O motorista de um veículo Chevrolet Onix perdeu o controle de direção no final da tarde de terça-feira e saiu da pista no km 501, da Rodovia Rio-Santos, na altura do bairro Camorim Grande, em Angra dos Reis.

O veículo quase tombou e houve pequena retenção nos dois sentidos da pista, mas o condutor não ficou ferido. Foto: PRF