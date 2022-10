Furtado entrega materiais esportivos para projeto em Barra Mansa

Na cidade, as atividades acontecem no bairro Roselândia; VR também com um núcleo, no Ilha Parque

O deputado federal Delegado Antonio Furtado participou na noite desta terça-feira, dia 25, da entrega de materiais e equipamentos aos alunos do núcleo esportivo do projeto “Sonhos”, no bairro Roselândia, em Barra Mansa. A iniciativa é do parlamentar em parceria com a deputada estadual Jucélia Freitas, a “Tia Ju”, criada com o objetivo de democratizar o acesso às atividades esportivas, oferecendo aulas de diversas modalidades a um público amplo, composto por jovens e adultos. A vereadora da cidade, Rayane Braga, também esteve presente na entrega.

O projeto também funciona em Volta Redonda, no bairro Ilha Parque. Somando os dois núcleos, Furtado destinou cerca de R$ 200 mil reais para custeio até dezembro deste ano. Segundo ele, caso reeleito, o plano seria dar continuidade às ações esportivas, destinando novas emendas para que os 120 alunos atualmente inscritos seguissem com suas atividades.

– O acesso ao esporte precisa chegar a todos e não somente a uma parcela da sociedade. Por isso, investir neste segmento é tão importante. Mas será que, sem nenhum representante na região em Brasília, algum deputado federal de fora olhará para essa demanda? Não podemos nos esquecer de que o esporte quebra barreiras, reduz as desigualdades, cria novas perspectivas de futuro e transforma vidas, muitas vezes afastando os nossos jovens das drogas e do contato com a criminalidade. É uma fonte de recuperação e fortalecimento, capaz de apontar outros caminhos a serem seguidos – destacou.

O parlamentar também agradeceu o apoio da deputada “Tia Ju” e destacou que, nesta reta final do mandato, seguirá acompanhando a destinação das emendas de sua autoria, para que o envio de todos os recursos previstos possa beneficiar a população.

– Quando trabalhamos com afinco e pensando em melhorias coletivas, conseguimos mudar a vida das pessoas de verdade. E quando contamos com boas parcerias, os resultados tendem a ser ainda mais positivos. Embora não reeleito, continuarei cumprindo a missão de representar a nossa região e assim será até o último dia. Até porque, tenho um compromisso com cada cidadão e faço questão de finalizar esse ciclo colaborando para que importantes realizações sejam efetivadas e colocadas em prática – concluiu.