Morre mais uma vítima de tiroteio em clube de Paraíba do Sul

Morreu na terça-feira, dia 25, mais uma vítima do tiroteio ocorrido no baile realizado na noite do último domingo (23), no Riachuelo Esporte Clube, em Paraíba do Sul. Trata-se de uma mulher de 25 anos, cuja identidade não foi informada, que estava internada no Hospital das Clínicas Nossa Senhora da Conceição, em Três Rios.

O policial militar George Rodrigo Mendes, de 44 anos, e Robert Luiz Diniz, de 34, morreram dentro do clube. Outros três homens – de 33, 29 e 25 anos – e uma jovem de 25 anos permanecem internados. Apenas sobre um deles não há informações sobre seu estado, pois a divulgação pelo hospital não foi autorizada pela família. Os demais se encontram estáveis.

O suspeito do crime é João Pedro Bernardes Aguiar de Oliveira, que está com a prisão decretada. O Disque Denúncia divulgou a foto dele como forma de ajudar a polícia a encontra-lo. Contudo, devido ao período eleitoral, o mandado só poderá ser cumprido após o período previsto na legislação, segundo a qual – exceto em caso de flagrante delito – ninguém pode ser preso desta terça-feira (25) até 1º de novembro, 48h depois do segundo turno.

Também conhecido como João Pedro Avelino, de 23 anos, o suspeito teria tido uma desavença com o policial militar, lotado no 38º BPM (Batalhão de Polícia Militar), sediado em Três Rios. (Foto: Redes sociais)