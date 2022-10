Agentes do 33º Batalhão da Polícia Militar prenderam na terça-feira, dia 15, um homem suspeito de tráfico de drogas no bairro Gamboa do Belém, em Angra dos Reis.

Durante a ação foram apreendidas 35 trouxinhas de maconha. O suspeito e as drogas apreendidas foram levados para a Delegacia de Polícia, de Angra dos Reis. O suspeito permaneceu preso.