Professores recebem homenagem na Câmara Municipal de Porto Real

Vereador Diego Graciani é o autor da singela homenagem

No mês em que se comemora o dia dos professores, celebrado anualmente em 15 de outubro, o vereador Diego Graciani (Cidadania) realizou a entrega de uma singela homenagem no plenário da Câmara Municipal de Porto Real. A entrega da honraria, aprovada por unanimidade, durante a 61ª sessão ordinária do ano, aconteceu na manhã desta quarta-feira (26).

Para receber a Moção de Louvor e Congratulações nº 46/2022, estiveram presentes, as professoras Angelina Verri, Irene Kuwata, Rosane Albarello e o professor César Ferrari. Os professores Ricardo Ferrari e Elza Ettore também foram homenageados mas, por motivos profissionais, não puderam estar presentes e serão condecorados, posteriormente.

Na oportunidade, em tom de agradecimento, o parlamentar parabenizou os presentes pelos excelentes serviços prestados, destacando a importância da data e a importância do papel dos professores na formação de cada cidadão. O vereador também fez questão de relembrar fatos que marcaram sua época estudantil, quando ainda era aluno dos professores homenageados presentes, em meado dos anos 90.

“Tenho um carinho especial por cada um aqui presente e minha gratidão será eterna por todo ensinamento repassado, todo conhecimento absorvido, por toda dedicação e principalmente, carinho e paciência que depositaram em mim e ainda depositam em seus alunos. Parabéns a vocês, parabéns a todos os professores, em especial aos educadores de nosso município”, finalizou Graciani.

Foto: Diego com os homenageados Angelina, Irene, Rosane e César

Créditos: CMPR