Vídeo: loja de automóveis é arrombada na Voldac, em Volta Redonda

A Barrakana Automóveis, localizada no bairro Voldac, em Volta Redonda, foi arrombada por dois ladrões na madrugada desta quarta-feira (26). A loja fica na Avenida Nossa Senhora do Amparo. Imagens do circuito interno do estabelecimento e de uma câmera da rua flagraram toda a ação criminosa. Um suspeito de cometer o crime foi preso nesta tarde em Barra do Piraí.

Enquanto um entrava na loja, o outro dava cobertura pelo lado de fora. Segundo o dono, nenhum bem material foi levado do estabelecimento, pois o alarme tocou. Assustados, os bandidos fugiram.

No momento desta publicação, o dono estava na delegacia registrando boletim de ocorrência da tentativa de furto. De acordo com ele, o preso é o homem que aparece do lado de fora, dando cobertura para o outro invadir o estabelecimento. Ele foi encontrado em uma rua do distrito da Califórnia, e um Volkswagen Santana, que estaria sendo usado pelo suspeito, foi apreendido perto de onde ocorreu a prisão.

De acordo com informações do proprietário do estabelecimento, dentro do carro usado pelo suspeito foram encontradas uma televisão e joias. O veículo ainda está no local e as autoridades estão providenciando um guincho para levá-lo até a delegacia de Volta Redonda. O outro suspeito não foi localizado. (Imagens: Arquivo Pessoal)