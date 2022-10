Morre mulher atropelada por carro na calçada em Resende

A mulher atropelada por um carro, na noite da quarta-feira (26), em Resende, não resistiu aos ferimentos. Ela morreu a caminho do Hospital de Emergência. A informação foi confirmada por parentes da vítima. Amigos também se manifestaram em redes sociais.

Rita de Cássia Donha, de 51 anos, estava na calçada da Rua Nossa Senhora de Fátima, no bairro Paraíso, quando foi atingida pelo veículo. O carro estava estacionado em frente à residência do proprietário, mas o freio de mão se soltou, fazendo com que o veículo se movimentasse.