Outubro Rosa: médica dá dicas de prevenção

O Hospital Santa Cecília e a LIV Saúde estão engajadas na campanha Outubro Rosa. Para marcar a campanha, as cores do Hospital foram todas alteradas e também estão sendo feitas iniciativas de conscientização com os colaboradores e usuários. O nome remete à cor do laço rosa que simboliza, mundialmente, a luta contra o câncer de mama. E recentemente, também sobre o câncer de colo do útero. O maior foco da campanha é alertar mulheres, empresas, entidades e a sociedade sobre a importância da prevenção, do diagnóstico precoce, conscientizar a população e promover maior acesso aos serviços de diagnóstico, tratamento e prevenção do câncer de mama.

A mastologista Ana Paula Cunha, da LIV Saúde, explica que o rastreamento do câncer de mama deve ser realizado com mamografia a partir dos 40 anos, anualmente. Estudos demonstram que o rastreamento mamográfico pode reduzirr em 30% ou mais a mortalidade por câncer de mama.

Outro ponto importante destacado pela médica é a importância de se manter hábitos saudáveis, como medida de prevenção. Estudos destacam a prática de atividade física sendo um dos principais hábitos que podem contribuir com a diminuição dos casos, reduzindo a incidência em 5%. Abaixo, estão alguns hábitos de impacto na prevenção.

Praticar atividades físicas e ter uma alimentação adequada são pontos relevantes de cuidado. O álcool e o cigarro também são inimigos de um estilo de vida saudável – explicou a médica .

Outra dica, para as mulheres que se tornam mães, é em relação à amamentação. Durante o período de aleitamento, as taxas de alguns hormônios que favorecem o desenvolvimento desse tipo de câncer caem na mulher. Além disso, na amamentação também ocorre renovação de células que poderiam ter lesões, diminuindo assim as chances da doença. Quanto mais prolongada for a amamentação, maior a proteção para a mãe.

Hospital Santa Cecília oferece serviços personalizados de Oncologia

Parte do Grupo ICC (Instituto do Câncer do Ceará) – uma das maiores referências no país no tratamento do Câncer, o Hospital Santa Cecília realiza um atendimento de Oncologia de forma personalizada, em modernas instalações em um ambiente acolhedor, proporcionando o máximo de conforto aos pacientes.

A equipe trabalha em conjunto com foco na assistência integral ao paciente e sua família. A infraestrutura completa do Hospital Santa Cecília garante o fácil acesso a UTI, Centro Cirúrgico e Centro de Diagnóstico por Imagem, permitindo a interligação dos serviços e processos, oferecendo todo o suporte necessário.

Toda a estrutura do setor de Oncologia do Hospital Santa Cecília está atrelada ao atendimento multidisciplinar de uma equipe especializada em câncer, que conta com o olhar de diversos profissionais preparados para lidar com essa condição.