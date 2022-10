Barra Mansa avança na conservação da fauna local

Mais um plantio foi realizado hoje no município para preservação ambiental



A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SMADS), realizou na manhã de hoje, dia 27, mais um plantio para dar continuidade à recuperação urbana do município.

A ação foi realizada no Bairro Vila Natal, na rua três, próximo ao Monte Efraim. Com a iniciativa de hoje, a Secretaria pode dar início a recuperação da área desmatada de uma das unidades de conservação do município, a APA LESTE.

A Secretaria de Desenvolvimento Rural também esteve presente na ação de hoje. Em parceria, as duas secretarias realizam estudos com o objetivo de novos plantios sejam realizados na localidade com outras espécies da fauna.

Foram 102 mudas de amoras plantadas e o Gerente de Reflorestamento da SMADS ressalta a importância destas iniciativas. “O plantio de mudas é um instrumento de planejamento para que se possa traçar ações necessárias que visem a recuperação da vegetação nativa, disseminação de frutos pelos pássaros e recarga hídrica”, disse.