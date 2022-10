Carro bate em pedra no acostamento e tomba no município de Areal

O condutor de um veículo Audi A3 (Valença), perdeu o controle de direção e tombou na manhã de quinta-feira, na Estrada União e Indústria, no município de Areal (RJ).

O veículo teria se chocado com uma pedra no acostamento, ocasionando o capotando pouco depois do ponto final da linha Posse-Gaby.

Segundo informações da Guarda Civil Municipal de Areal, o veículo seguia sentido Posse e o motorista não foi encontrado no local. Não há informação sobre seu estado de saúde.

Fotos cedidas pela GCM de Areal