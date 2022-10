A Prefeitura de Volta Redonda informa que, devido ao feriado prolongado dos dias do Servidor Público e Finados, um esquema especial foi montado para manter os serviços essenciais funcionando. Confira o que abre e o que fecha durante o período entre dos dias 29/10 e 02/11:

Espaços Culturais

O Espaço das Artes Zélia Arbex, na Vila Santa Cecília, estará aberto ao público na segunda e na terça-feira, dias 31/10 e 1º/11, das 12h às 19h. Na quarta-feira, dia 2, o espaço estará fechado, reabrindo normalmente na quinta, dia 3.

A Biblioteca Municipal Raul de Leoni e o Memorial Zumbi dos Palmares, também localizados na Vila Santa Cecília, estarão fechados no período, assim como o memorial dos Ex-Combatentes, no bairro Sessenta.

Zoológico

O Zoológico Municipal de Volta Redonda (Zoo-VR) ficará aberto ao público todos os dias, das 8h às 16h30, com programação especial, diversão e educação ambiental. Como tradicionalmente acontece, o zoológico ficará fechado na segunda-feira, dia 31 de outubro, para manutenção, com acesso somente para os participantes do projeto “Pesque e Não Pague”.

Secretaria de Fazenda

Os guichês de atendimento da Secretaria Municipal de Fazenda (SMF) – IPTU, Dívida Ativa, entre outros serviços – não funcionarão neste período, retornando o atendimento normalmente na quinta-feira, dia 3.

Saae-VR

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR) vai operar em regime de plantão durante o feriado prolongado. Quem tiver problemas com esgoto ou abastecimento de água pode entrar em contato com a autarquia pelo número 115.

Cemitério e Funerária Municipal

O Cemitério Bom Jardim Isidório Ribeiro, no Retiro, estará aberto para visitas durante o feriado prolongado, das 7h às 17h. A Funerária Municipal funciona em regime de plantão durante 24h, todos os dias.

Coleta de lixo e Coleta Seletiva

A coleta de lixo funcionará normalmente no feriado. Já a coleta seletiva não funcionará no período prolongado, retomando os atendimentos na quinta-feira, dia 3.

Saúde

Os hospitais municipais São João Batista (HSJB), Dr. Munir Rafful (HMMR) e Dr. Nelson Gonçalves (antigo Cais Aterrado) funcionarão normalmente durante o feriado prolongado.

As unidades básicas de saúde e da família (UBS e UBSF) não abrirão de 29/10 a 2/11/2022, exceto a UBSF 249 – que devido as obras no Serviço de Pronto Atendimento (Cais Conforto) – permanecerá aberta, das 07h às 19h, no período para atendimento a casos leves. Durante esse período, em qualquer eventualidade, os usuários devem procurar as unidades de urgência e emergência do município.

A central de testagem para Covid-19, localizada no antigo Laboratório Municipal, no Hospital Dr. Nelson Gonçalves, no bairro Aterrado, funcionará todos os dias das 07h às 19h.

Educação

Não haverá aula na rede municipal de ensino neste período. As atividades retornam normalmente em todas as unidades escolares na quinta-feira, dia 3.

Esporte e Lazer

A Arena Esportiva Nicolau Yabrudi (Seu Nula), no bairro Voldac, não funcionará durante este período. As atividades retornam normalmente na quinta-feira, dia 3.

O Parque Aquático não funcionará na segunda-feira (31), já que tradicionalmente é dia de limpeza. E nos dias 1º e 2 de novembro, funcionará apenas para lazer das 8h às 17h.

Guarda Municipal

A Guarda Municipal seguirá operando 24h por dia.

Ônibus Elétricos do Tarifa Comercial Zero

Segunda (31) e terça-feira (1º), funcionamento normal. Na quarta (2), o transporte não irá funcionar.

Secom/PMVR