Administração municipal já pagou mais de R$ 1 bilhão ao funcionalismo na atual gestão

A Prefeitura de Volta Redonda antecipou para esta sexta-feira (28), quando se comemora o Dia do Servidor Público, o pagamento de todo o funcionalismo, visto que o pagamento ocorre todo último dia útil de cada mês. No total, são mais de R$ 35 milhões injetados na economia da cidade. Essa é a 26ª folha salarial paga em 22 meses do atual mandato do prefeito Antonio Francisco Neto, sem contar a antecipação da primeira parcela do 13º salário de 2022, paga em julho.

Desde que o prefeito Neto reassumiu a administração municipal em 2021, já é mais de R$ 1 bilhão pago aos servidores, incluindo salários atrasados deixados pela gestão anterior, segundo levantamento da Secretaria Municipal de Fazenda (SMF).

“Isso só está sendo possível graças ao esforço de cada um dos nossos servidores e a parcerias que conquistamos ao longo do caminho, que nos permitiram iniciar a reconstrução da nossa cidade. E mantenho minha promessa de que, enquanto eu for prefeito de Volta Redonda, vou continuar pagando o salário em dia e no mês trabalhado”, reforçou Neto.

Com a recuperação das contas do município em andamento e os salários regularizados, a atual administração municipal tem promovido ações e melhorias para os servidores.

Gratificação do Fundeb

Uma delas foi a ampliação de 9% para até 20% do percentual da arrecadação do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação) destinada para pagamento da Gratificação de Incentivo à Educação-GIE, além de ampliar a quantidade de servidores atendidos com essa gratificação – passando de aproximadamente 2,3 mil para mais de 3,3 mil beneficiados.

Abono complementar

Outra ação foi a aprovação do projeto de lei que permitiu a implantação do abono complementar a servidores ativos, inativos e pensionistas, definido em acordo entre o prefeito Neto e os vereadores do município, e que possibilitou ganho salarial ao funcionalismo, por meio de ajuste financeiro compatível. Foram cerca de R$ 700 mil a mais para beneficiar aproximadamente 4,1 mil servidores.

Modernização

A Secretaria Municipal de Administração (SMA) realizou, ao longo desses meses, investimento em tecnologia na área de Recursos Humanos, com melhorias relacionadas à folha de pagamento; novo sistema de consignação implantado; e melhorias na Sala do Servidor, que trouxeram mais informação, recursos e agilidade.

Foram feitas ainda reorganização e modernização da previdência do servidor, com investimentos em tecnologia, criando ferramentas mais modernas que permitiram uma melhor gestão dos recursos.

De acordo com o secretário municipal de Administração, Cláudio Franco, também foram realizadas nomeações de servidores concursados em áreas como Educação, Saúde e administrativa, além de capacitações promovidas e ações de segurança no trabalho, para melhorar ainda mais o atendimento aos servidores.

“O governo municipal agradece a todos os servidores públicos por estarem juntos, construindo o município que sempre sonhamos em viver um dia”, agradeceu Cláudio Franco.

Foto de Cris Oliveira.

Secom/PMVR