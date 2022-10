É realizada mais uma edição da tradicional Feira de Flores de Holambra em Volta Redonda

Serão expostas espécies de flores e plantas ornamentais. Evento acontece entre os dias 04 à 13 de novembro, embaixo da Biblioteca Municipal, na Vila Santa Cecília

A tradicional Feira de Flores e Plantas de Holambra chega a Volta Redonda (RJ) nesta sexta (4). A exposição é realizada pela Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae).

O evento vai até o dia 13 de novembro, com a exposição de diversas espécies de rosas, orquídeas, bonsai e plantas exóticas.

O valor arrecadado com as vendas será destinado para pagamento de despesas da instituição. “É um aporte de suma importância para mantermos a manutenção da Apae”, disse a coordenadora de eventos da instituição, Sheila Azevedo.

A exposição acontece há alguns anos e é sempre um sucesso.