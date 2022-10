Funcionalismo público terá feriadão neste final de semana

Devido ao Dia do Servidor Público e de Finados, o funcionalismo público de Volta Redonda terá um feriadão a partir deste sábado (29). No entanto, alguns serviços prestados pelo governo municipal vão funcionar durante o feriadão, como o zoológico e os ônibus elétricos do Tarifa Zero. Outros setores vão funcionar em sistema de plantão até a próxima quarta-feira (2).

O zoo funcionará normalmente, todos os dias, das 8h às 1630min. Na segunda-feira (31), como já acontece tradicional o parque ficará fechado para manutenção, com acesso somente para os participantes do projeto “Pesque e Não Pague”.

Segundo a prefeitura, o Parque Aquático da Ilha São João não abrirá na segunda-feira (31), já que tradicionalmente é dia de limpeza. Na terça e quarta, funcionará apenas para lazer das 8h às 17h.

Os ônibus do Tarifa Comercial Zero vão circular normalmente na segunda e terça-feira. Na quarta, no entanto, não estarão nas ruas.

O Espaço das Artes Zélia Arbex, na Vila Santa Cecília, vai abrir na segunda e na terça-feira (1º). Na quarta-feira, dia de Finados, a galeria estará fechada.

As unidades de saúde não abrirão deste sábado até a próxima quarta-feira, exceto a UBSF 249. Devido às obras no Cais Conforto, a unidade ficará aberta todos os dias, das 7 às 19h para atendimento a casos leves. Em casos de urgência ou emergência, devem ser procurados os hospitais. Já a central de testagem para Covid-19, localizada no antigo Laboratório Municipal, no Hospital Dr. Nelson Gonçalves, no Aterrado, funcionará todos os dias das 7h às 19h.