Furtado acompanha aplicação de recursos enviados para VR

Uma das prioridades é garantir que o aparelho de ressonância magnética seja instalado no Hospital Regional

Faltando poucos meses para a conclusão do mandato, o deputado federal Delegado Antonio Furtado segue visitando as cidades da região para acompanhar a destinação das emendas trazidas por ele nos últimos anos. Nesta quinta-feira, dia 27, foi a vez do parlamentar se reunir com o prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, para verificar a aplicação dos recursos. Uma das principais preocupações de Furtado é quanto à instalação do aparelho de ressonância magnética no Hospital Regional, que tinha previsão para este mês.

As obras para adequação da sala que receberá o equipamento, adquirido através de uma emenda de bancada coordenada pelo parlamentar no valor de aproximadamente R$ 8 milhões de reais, permanecem em andamento e estão a cargo do governo estadual. O deputado adiantou que pretende visitar o espaço em breve. No total, desde 2019 até o momento, Furtado enviou à cidade quase R$ 35 milhões de reais. O prefeito Neto, inclusive, aproveitou o encontro para agradecer a parceria e todas as melhorias que foram promovidas em razão das emendas direcionadas para Volta Redonda.

– Furtado sempre foi um grande amigo da nossa cidade, desde a época em que foi delegado aqui. E agora, como deputado federal, se manteve à disposição das nossas necessidades, sendo um representante comprometido com a população. Intensificar o acompanhamento dos recursos enviados, mostra o quanto ele se preocupa com o emprego do dinheiro público e, sobretudo, com o futuro da nossa região – destacou.

Entre as demandas que receberam emendas para execução na área de infraestrutura, Furtado citou a primeira fase das obras de asfaltamento da estrada Roma x Getulândia, no valor de R$ 1 milhão de reais, o Parque Inclusivo no Zoológico Municipal, no valor de R$ 150 mil reais, e o Parque Infantil na Praça Santos Dumont, no bairro Voldac, no valor de R$ 100 mil reais. Já na área da saúde, os recursos foram enviados para a reforma do Centro de Imagens Gecy Vieira, na Policlínica da Cidadania, orçado em R$ 1,2 milhão de reais, além da aquisição de equipamentos e aparelhos, que juntos somam mais de R$ 1,8 milhão de reais, e implantação de uma clínica odontológica no bairro Verde Vale, no valor de R$ 200 mil reais.

O deputado também investiu na área esportiva, através da reforma de campos, custeio de projetos e compra de materiais, com recursos no valor de R$ 400 mil reais. Sem esquecer da causa animal, o parlamentar viabilizou R$ 250 mil para a compra de um castramóvel. E para garantir um envelhecimento saudável à “terceira idade”, foram enviados recursos destinados a instituições de longa permanência, além da aquisição de equipamentos e computadores que serão utilizados em cursos inclusivos para o público, e compra de uma viatura que atenderá a patrulha do idoso. Já para minimizar os problemas de falta d’água, principalmente em bairros localizados em áreas altas, ele disponibilizou R$ 209 mil para a compra de um medidor de vazão e uma bomba booster, responsável por aumentar a pressão durante a distribuição.

– Todos esses investimentos foram criteriosamente planejados com base nas demandas da cidade. Os recursos têm o único objetivo de melhorar a vidas das pessoas e ampliar os serviços oferecidos. Quero deixar a minha contribuição como deputado federal e comprovar, através de significativos números, que levei muito a sério a missão de representar as cidades do Sul Fluminense. Por isso, em parceria com o prefeito Neto, estamos trabalhando para que os valores sejam aplicados, atendendo suas finalidades – concluiu.