Moto furtada é recuperada no bairro Califórnia, em Barra do Piraí

Policiais militares foram acionados na noite de quarta-feira, por volta das 18h30min, para verificar o furto de uma moto Honda CRE 300 placa LMT6C22 na Estrada Nestor Ribeiro Ferreira, em Conservatória em Valença (RJ).

Os agentes foram até a casa da mãe do suspeito que passou o local onde ele estava morando nas proximidades de um supermercado no bairro Califórnia em Barra do Piraí. Os policiais foram até a residência e depararam com a moto em um terreno escondida em um matagal.

O suspeito foi apreendido e levado para a Delegacia de Polícia, de Barra do Piraí.