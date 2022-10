Operação Foco apreende roupas íntimas com suspeita de falsificação

Equipes da Operação Foco Divisas, ligada à Secretaria de Estado da Casa Civil, apreenderam nesta quinta-feira (27) cerca de 3 mil peças de roupas íntimas. A ocorrência aconteceu no início da tarde no Posto Fiscal de Comendador Levy Gasparian, no km 6,5 da BR-040.

O material estava escondido no porta malas de um carro de passeio que estava em um caminhão reboque. Durante a abordagem, os agentes desconfiaram do nervosismo do proprietário do veículo e encontraram as peças em bolsas separadas.

Parte do material estava sem nota fiscal e acabou retido pela Secretaria de Fazenda do Estado. Outra parte apresentava suspeita de falsificação e foi levada para a delegacia de Três Rios, onde a ocorrência foi registrada.

O proprietário do veículo foi levado para a delegacia e prestou depoimento. Ele foi liberado e pode responder por transporte de produtos falsificados, caso seja comprovada a falsificação em perícia policial.

A equipe da Operação Foco trabalha em integração com a Secretaria de Fazenda do Estado na recuperação de ativos para os cofres público do Rio. Os postos de fiscalização estão localizados em Comendador Levy Gasparian, Itatiaia, Campos dos Goytacazes, Itaperuna e Angra dos Reis. Equipes da Coordenadoria de Inteligência trabalha de maneira volante na capital fluminense e na Região Metropolitana.