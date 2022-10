Policiais Militares apreenderam, na tarde de quinta-feira, mais de 43 kg de maconha, em Paraty. A droga estava enterrada em uma área de mata, no bairro Coriscão.

Uma denúncia anônima levou os agentes até o local. Em buscas no terreno, foram encontrados 40 tabletes de maconha.

O material apreendido foi levado para a Delegacia de Polícia de Paraty. Ainda de acordo com a PM, um homem com anotações criminais por tráfico de drogas é apontado como suspeito do crime.