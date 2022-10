Policial militar é assaltado no bairro Vila Mury em Volta Redonda

Um policial militar lotado no 10º BPM (Barra do Piraí) foi assaltado na noite de quinta-feira (27) no bairro Vila Mury, em Volta Redonda. Ele foi abordado na Avenida das Magnólias por dois criminosos – um deles armado – e teve o seu carro – um Voyage cinza – roubado. Dois suspeitos, de 22 e 23 anos foram presos logo em seguida em Barra Mansa e o veículo roubado foi recuperado.

O PM informou que os dois criminosos chegaram à pé e exigiram o seu veículo, fugindo pela Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, a Beira-Rio. Após consultar o sistema de GPS do carro, as guarnições conseguiram chegar até o primeiro suspeito. Ele estava na Rua A, no bairro Jardim Central, em Barra Mansa, com a chave do automóvel.

O veículo foi encontrado logo em seguida, no bairro Vila Nova, e a chave que estava com o suspeito abriu o veículo. O suspeito recebeu voz de prisão, confessou o crime, e disse que a arma utilizada no roubo – uma pistola calibre .40, com 13 munições -, estava em sua casa na Vila Delgado, no bairro Ano Bom.

Ele apontou também onde estava o outro suspeito, de 23 anos. Não foi informado o bairro em que ele foi localizado. O rapaz também confessou o crime. Os dois foram levados para a delegacia da cidade, onde foram autuados. O policial também esteve na unidade policial para fazer o registro de recuperação do carro. (Foto: Polícia Militar)