Policial Rodoviário Federal é morto a tiros no Rio de Janeiro

O policial rodoviário federal Bruno Vanzan Nunes, de 41 anos, lotado na 7ª DPRF (Delegacia de Polícia Rodoviária Federal), de Resende, foi morto na tarde desta quinta-feira, dia 27, no Rio, em uma tentativa de assalto no bairro Magalhães Bastos, no Rio de Janeiro.

O agente, segundo a Polícia Militar, reagiu e foi baleado, caindo de um viaduto na pista da Transolímpica. Policiais do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) foram os primeiros a chegarem ao local. Eles ouviram de testemunhas que os criminosos – seriam dois – são da Vila Kennedy.

Em nota, a PRF lamentou o ocorrido e manifestou “solidariedade, desejando que Deus dê conforto aos familiares, amigos e colegas neste momento de luto”. (Foto: Redes sociais)