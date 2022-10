Um intérprete de Libras (Língua brasileira de sinais) ficará à disposição durante todo o período de votação do 2º turno, das 8h às 17h , neste domingo (30), para atender videochamadas e ajudar os coordenadores de acessibilidade que estarão em todos os pontos de votação em Volta Redonda.

O intérprete atenderá surdos e pessoas com deficiência auditiva por videochamadas de WhatsApp pelo número (24) 99973-2565. O projeto-piloto é de iniciativa da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD) e Tribunal Regional Eleitoral (TRE)..

A resolução n° 23.699/2021 do TSE determina a presença de coordenadores de meios acessíveis no processo eleitoral e são responsáveis por vistoriar as condições estruturais nas vésperas e no dia das eleições, além de prestar assistência aos eleitores as pessoas com deficiência.